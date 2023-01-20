Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademi’de eğitim alan öğrenciler, ‘Anne Çocuk Dekoratif Ürünler ve Robotik Kodlama Atölyesi’ sergisi düzenledi.

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademi’de eğitim alan öğrenciler, ‘Anne Çocuk Dekoratif Ürünler ve Robotik Kodlama Atölyesi’ sergisi düzenledi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır’ın yanı sıra Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban ile veliler katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Kenan Kır, Koza Çocuk Akademi’de yetişen çocukların sevgiyle yarınlara hazırlandığını söyledi. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini kesen Kır, daha sonra öğrencilerin el emeği göz nuru yaptıkları eserleri tek tek inceledi.

Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, robotik kodlama atölyesinde hayata geçirdikleri ürünlerin sürüşünü yaparak, kendilerine böylesine önemli bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.