Osmangazi’nin gelişimine katkı sağlamak, gönüllülük esasına göre şehrin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla faaliyet yürüten Osmangazi Kent Konseyi, düzenlenen törenle birlikte yeni binasında hizmete başladı.

Osmangazi Kent Konseyi, Osmangazi’nin gelişimi için yürüttüğü faaliyetlerine bundan böyle Osmangazi Belediyesi tarafından tahsis edilen Kayhan Mahallesi’ndeki tarihi binada sürdürecek. 1800’lü yıllarda Gurabahane-i Laklakan (Düşkün Leylekler Evi) adıyla dünyanın ilk hayvan hastanesi olarak faaliyet gösteren, ardından Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen sivil mimari örneği binaya taşınan Osmangazi Kent Konseyi, düzenlenen törenle birlikte yeni binasında hizmete başladı.

Osmangazi Kent Konseyi’nin yeni hizmet binasının açılış törenine, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Osmangazi belediye Başkanı Erkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediyesi olarak bugün bir temel atma gerçekleştirdik. Şimdi de Osmangazi Kent Konseyi’nin yeni hizmet binasının açılışını yapıyoruz. Tam yol ileri diyerek 29 Ekim’e kadar 8 açılış daha gerçekleştireceğiz. Osmangazi Kent Konseyi, kurulları ve meclisleri ile daha aktif, proje üreten, süreçlerin içerisinde olan ve Osmangazi’de yaşayanların faydasına yapılacak işlerde yer alan bir yapılanmaya sahip. Şuana kadar da çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Ürettikleri projeler ve katma değerler ile Osmangazi’de yaşayanların nefes alacağı bir kent inşa etmeye katkı sunuyorlar. Osmangazi Kent Konseyi’mizin yeni hizmet binası hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz da yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Osmangazi Kent Konseyi olarak toplumun tüm dinamiklerini, akademik odaları, meslek odalarını, üniversiteleri, siyasi partileri, sendikaları, çocukları, gençleri ve kadınları temsil etmeye ve Osmangazi’nin geleceği için beraber çalışmaya söz veriyoruz. Kent hakkı, toplumdaki tüm bireylerin sadece eğitim, sağlık ve barınma imkanlarından eşit şekilde faydalanması değildir. Kent hakkı özellikle yaşadığımız şehrin geleceği hakkında söz sahibi olmak da demektir. Osmangazi Kent Konseyi olarak yerel yöneticilerimizden bu hakkı talep ediyoruz. Stratejik planları oluştururken karar masasında bizler de olmak istiyoruz. Bundan sora faaliyetlerimizi yürüteceğimiz bu tarihi güzel binayı bizlere tahsis eden Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kayhan Mahallesi Muhtarı Ali Osman Işık ise, Osmangazi Kent Konseyi’nin mahallelerinde faaliyet yürütecek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile birlikte Osmangazi Kent Konseyi’nin faaliyetlerine devam edeceği yeni binası hizmete açıldı.