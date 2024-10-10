Osmangazi Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Gençlik Orkestrası ve Korosu’nun seçmeleri yapıldı. Seçmeleri başarıyla tamamlayan 29 genç, Gençlik Orkestrası ve Korosu’na girmeye hak kazandı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, müziğe gönül vermiş olan gençleri, Gençlik Orkestrası ve Korosu çatısı altında birleştiriyor. Gençlerin sanata olan ilgisini arttırmak ve de müzik alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlamak adına kurulan Gençlik Orkestrası ve Korosu’nun seçmeleri yapıldı. Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seçmelerde, adaylar seslendirdikleri eserler ve çaldıkları enstrümanlar ile yeteneklerini ortaya koydu. 12-17 yaş arası gençlerden oluşacak olan Gençlik Orkestrası ve Korosu’na katılabilmek için çok sayıda genç başvuruda bulundu. Şef Nergis Dinç Yavuz tarafından müzik dersi havasında gerçekleştirilen seçmelerin ardından 11 genç koroya, 19 genç ise orkestraya girmeye hak kazandı.

Gençlik Orkestrası ve Korosu’na girmeye hak kazanan gençler, Cumartesi günleri Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan derslerde, alanında uzman kişilerden eğitim alacak.