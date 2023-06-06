Osmangazi Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde belediye faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkilerinin belirlenmesive sera gazı etkilerinin azaltılmasında belirleyici olacak ‘Kurumsal Sera Gazı Envanteri ve Emisyon Raporu’ hazırladı. Belediyenin kendi uzman personeli tarafından hazırlanan rapor, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Osmangazi Belediyesi Veysel Karani Modern Kurban Kesim ve Satış Tesisi ile Panorama 1326 Fetih Müzesi’nin çatısına kurduğu güneş enerji panelleriyle Haziran 2022’den bugüne toplamda 852 bin 897 kw elektrik üreterek 412 bin 803 ton karbondioksitin çevreye salınımını önleyerek çevreci bir çalışma gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde 5 Haziran Dünya Çevre Gününde sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik sürdürülebilir ve iklim dostu ilçe oluşturmak içinkurumsal sera gazı envanteri ve emisyon hesaplama raporu sunumu düzenledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar katılımıyla gerçekleşen programda aynı zamanda, Kolza Biyodizel firmasıyla nebati atık yağ toplama protokolü imzalandı.

Belediyenin kendi uzman personeli tarafından 5 ay süren çalışmalar neticesinde 2022 yılına ait Osmangazi Belediyesi kurumsal sera gazı envanteri ve emisyonraporu hazırlanmış oldu. Bu hazırlanan raporla birlikte kurumsal faaliyetlerin iklim değişikliğine olan etkisi, mevcut ve gelecekteki yasal düzenlemelere imkan sağlaması ayrıca karbon üretimi konusunda riskli ve sorunlu noktaların belirlenmesihedef alındı. Belediyenin uzman ekiplerince hazırlanan bu rapor TSE ISO14064-1:2019’a uygun olarak hazırlanırken, sera gazı emisyonları raporlanması konusunda büyük bir hassasiyet gösterildi.Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleşen sunumda katılımcılara Osmangazi Belediyesi’nin çevreci çalışmaları anlatıldı.

“Daha yaşanılabilir dünya için herkes elini taşın altına koymalı”

Daha çevreci Osmangazi için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çevre konusu çok konuşulan herkesin takip ettiği gündem maddesi, dünyanın en önemli sorunlarının en başında geliyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğanhanımefendinin himayelerinde 2017 Türkiye’de sıfır atık projesi hayata geçirildi. Bu konu Birleşmiş Milletler’de gündeme geldi. O çerçevede tüm belediyeler çevreye olan duyarlılığını, yaklaşımını ve çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bizde belediye olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü kurduk. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları kendi ekibimizle sürdürüyoruz. Sürdürülebilir ve iklim dostu şehir oluşturma adına arkadaşlarımız yoğun gayret sarf ediyor. Bu gayretlerimizin neticesinde inşallah olumlu sonuçlara doğru gidiyoruz. Dışarıdan destek almadan kendi ekiplerimizle bu çalışmaları sürdürerek kurumsal sera gazı envanter ve emisyon raporunu biz hazırlıyoruz. Bu raporu birçok kurum dışarıdan hizmet satın alarak hazırlıyor. Ben kurumumdaki arkadaşlarımı güzel çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum.” dedi.

Ortaya çıkan rapor çerçevesinde doğrudan ve dolaylı olarak sera gazı emisyonu tespit edildiğini anlatan Başkan Dündar, “Doğrudan sera gazı salınımı 3 bin 967 ton karbondioksite eş değer dolaylı 23 bin 237 ton karbondioksite eş değer olarak ölçüldü. Uzmanlarımız ve çevre mühendislerimiz bu hesaplarımı yapmışlar, bunlarla mücadele ederek daha yaşanılabilir şehir ve dünya için herkes elini taşın altına koyması lazım. Bundan sonraki süreçte bizler Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’ya çevre noktasında nasıl katkı sağlarız bunun derdindeyiz. İnşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Yaptığımız çalışmalarla çevre kirliğini önlemeyi hedefliyoruz”

Osmangazi Belediyesi’nin çevre konusunda yaptığı örnek çalışmaları anlatan Osmangazi Belediyesiİklim Değişikliği ve Sıfır atık Müdürü Dilek Yosun da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde Osmangazi Belediyesi’ne ait kurumsal sera gazı envanter ve emisyon ölçümü hakkında detaylı bilgiler verdi. Dünyadaki ana gündem maddesi iklim değişikli olduğuna dikkat çeken Yosun, “Biz yaptığımız çalışmalarla çevre kirliğinin oluşumunu önleyerek doğal kaynakları israf etmeden etkin ve verimli kullanarak temiz ve yaşanabilir çevre meydana getirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kurumsal bazda karbon ayak izi değerini düşürmeye yönelik aksiyonlar belirlemeyi hedefliyoruz. Bu meyanda kurumsal olarak yaptığımız sera gazı envanter raporu çalışmalarımız önemli bir adım oluşturmakta. İklim değişikliğine karşı Osmangazi Belediyesi olarak hizmet alımı yapmadan kendi personelimiz ve mevcut potansiyelimiz ile kurumumuza özgü salımlarıhesaplayarak bir hesaplama modülü oluşturduk. Bunun sonucunda 2022 yılına ait Osmangazi Belediyesi kurumsal sera gazı envanteri ve emisyon çalışmalarımızı tamamladık. Bu hazırladığımız raporla faaliyetlerimizin iklim değişikliğine olan etkisini hesapladık.” diye konuştu.

“Bursa’yı 412 bin ton karbondioksitten kurtardık”

Temiz ve yaşanabilir çevre meydana getirmeyi hedeflediklerini belirten Yosun, “Veysel Karani Modern Kurban Kesim ve Satış Tesisimizin çatı kısmındaki güneş enerji panelleri, 2022 Haziran ayından itibaren elektrik üretmeye başladı. 2022 yılı Haziran ayından itibaren 826 bin 617 kilovat elektrik üretimi gerçekleşti. Bu üretim sayesinde yılda 400,083 ton eş değeri karbondioksit salınımı engellenmişbulunmakta. Ayrıca Panorama 1326 Fetih Müzesi’nin çatısında bulunan güneş enerji panellerinden de yılda 26 bin 280 kilovat elektrik üretimi sağlamakta. Bu rakama karşılık olarak yılda 12.72 ton karbondioksit eş değerinde salınım engellenmiş bulunmakta” ifadelerini kullandı.