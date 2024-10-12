Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi’nde geçtiğimiz mayıs ayında temeli atılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi ile Ayça Azak Çocuk Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ekim ayı sonunda kadar 10 açılış ve temel atma töreni daha düzenleyeceklerini söyledi.

Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi ve kreşin yanındaki Ayça Azak Çocuk Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi’ne ait arazi üzerine hayırsever Metin Azak’ın desteğiyle yapılan kreşin inşaatı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Toplam 500 metrekare alan üzerine tek katlı olarak inşa edilen kreş, dört sınıftan oluşuyor. 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edilen kreşin içerisinde müdür odası, öğretmenler odası, veli görüşme alanı, revir, kapalı etkinlik alanı ve veliler için bekleme alanı yer alıyor. Kreş bünyesinde çocuklar için açık etkinlik ve oyun alanları ile hobi bahçesi de bulunuyor.

Aydın: “İşe anlayışı değiştirmekle başladık”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada 6 Nisan tarihinde mazbatayı almalarının hemen ardından seçimde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmek adına çalışmaya başladıklarını söyledi. Başkan Aydın, “Parti olarak önem verdiğimiz konuların başında kreşler, yurtlar ve sosyal belediyecilik anlamında yapılacak olan hizmetler yer alıyor. Biz de hizmetlerimize, kreşler inşa ederek başladık. Yollarımızın kesiştiği hayırsever iş insanımız Metin Azak, vefat eden kızı Ayça Azak adına bir kreş inşa etme hayali olduğunu söylediğinde birlikte bu kreşin inşaatı için el ele verdik. Osmangazi’de Atatürkçü, çağdaş Cumhuriyetçi, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirmek için bu kreşimizin temelini attık. Biz seçimden önce de, seçimden sonra da işe nereden başlayacaksınız diye sorduklarında hep aynı cevabı verdik ve anlayışı değiştireceğiz dedik. Bizim mega projelerimiz veya büyük vaatlerimiz yok ancak anlayışı değiştirmek konusunda vaatlerimiz var” diye konuştu.

Aydın: “Ekim ayını açılış ve temel atmalar ile geçireceğiz”

Ekim ayını açılış ve temel atma törenleri ile dolu dolu geçireceklerinin altını çizen Başkan Aydın, “Azak ailesinin katkılarıyla 30 Mayıs’ta temelini attığımız kreşimizin inşaatını 4 ay gibi kısa sürede tamamladık. En büyük teşekkürü Azak ailesi hak ediyor. Adeta 24 saat bu inşaatında başında durarak çalıştılar. Mekanı cennet olsun, Ayça Azak kızımızın ismini de bu kreşimizde yaşatacağız. 29 Ekim tarihine kadar, Emek Spor Tesisi, Küplüpınar Kreş Temel Atma, Hamitler İsmet Paşa Parkı, M. Akif Ersoy Kütüphanesi ve Sosyal Gelişim Merkezi, Çirişhane Spor Lokali, Yunuseli Kreş Temel Atma, Soğanlı Millet Bahçesi Engelsiz Genç Kafe ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi, Küçükbalıklı Kreş Temel Atma ve Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikahevi gibi 10 tane tesisimizin daha açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştireceğiz. Osmangazililere sunacağımız büyük birkaç projemiz daha var. Kasım ayında bir kız yurdunun ve dernekler yerleşkesinin temelini atacağız. Bizi izlemeye devam edin. Açılışlarımız ve sosyal belediyecilik anlamında yapacağımız hizmetler, tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Başkan Aydın, konuşmasının sonunda Azak ailesine ve Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Kreşi Eğitim Danışmanı Derya Şirin’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Zeybek: “Burası Bursa’nın en emniyetli binası oldu”

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Temel atma töreni sırasında yaptığım inceleme neticesinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu kreş, Bursa’nın en emniyetli binası olmuştur. Ekipler çok hızlı bir şekilde çalışarak hem kreş inşaatını hem de parktaki çalışmaları 4 ay gibi kısa bir sürede bitirdi ve açılışa hazır hale getirdi. CHP’li belediyelerimiz, bugün açılışını yaptığımız Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi gibi sayısı 400’ün üzerindeki eğitim yuvasını Anadolu’nun farklı coğrafyalarına kazandırdı. Yurtlar yapıyoruz, öğrencilere burslar veriyoruz, lise ve üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için akademik çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye’nin her yerinde 100’e yakın kent lokantası açarak insanlarımıza, ucuz ve kaliteli yemek hizmeti sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeybek, “Daha çok kreş ve yurt açacağız. Öğrencilerimize daha çok burs vereceğiz. Kamunun kaynaklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanmaya devam edeceğiz. Daha çok yeşil alan yapacağız. Sosyal donatı alanları ile kentlerimizi daha yaşanabilir hale dönüştüreceğiz. Bugün açılışını yaptığımız tesisin inşa edilmesinde büyük emekleri olan Azak ailesine şükranlarımı sunuyorum. Erkan Aydın Başkanımıza ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah Erkan Başkanımızın saydığı diğer hizmetlerin açılına ve temel atma törenlerine de katılacağız. Erkan Aydın Başkanımızın hızına yetişmek bazen çok zor oluyor. Tesisimiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Tüzün: “Belediyelerimiz sosyal belediyeciliği en güzel şekilde uyguluyor”

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise konuşmasında şunları söyledi:

“Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, seçimin ardından geçen kısa sürede önemli işlere imza attı. Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi ile Ayça Azak Çocuk Parkı da bunlardan bir tanesi. Ben Erkan Başkanımızı yaptığı çalışmalar ve hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Hayırsever Azak ailesine de şükranlarımı sunuyorum.”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, “Bizim belediyelerimiz, kendi var olan ekonomik koşunlarını göz önüne alarak kaynaklarını en ince ayrıntılarıyla inceleyerek vatandaşımız için ve çocuklarımızın geleceği adına kullanıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza buradan teşekkür ediyorum” dedi.

Öztürk: “Bursa’nın kalbi Osmangazi’de anlamlı projeler hayata geçiyor”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, 1 Nisan’dan itibaren halkçı belediyecilik anlayışı ile halka dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Biz çalışmalarımıza önce çocuklarımızdan başlayacağız dedik. Çocuklarımızı hayata ve geleceğe hazırlayacağımız bu tür eserleri ortaya koymak ve onları eğitim hayatıyla buluşturmak için çalışıyoruz. Az zamanda çok önemli ve anlamlı işler yapmak, iki mavi gözün ışığında yürüyen bizlerin en önemli önceliği. Erkan Başkanımı yürekten kutluyorum. Bursa’nın kalbi Osmangazi’de anlamlı projelere teker teker imza atıyorlar” dedi.

Yaptığı konuşmada hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden hayırsever iş adamı Metin Azak, “Hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi ile Ayça Azak Çocuk Parkı hizmete açıldı. Açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, CHP Parti Meclisi Üyeleri Ecevit Keleş ve Canan Taşer, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın, Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Kreşi Eğitim Danışmanı Derya Şirin, geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, hayırsever Azak ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.