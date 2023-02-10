Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Hatay’da depremzede vatandaşlar için her gün 2 bin kişilik sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Hatay’da depremzede vatandaşlar için her gün 2 bin kişilik sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım seferberliğine katılan Osmangazi Belediyesi’nin ikram çadırları da kısa sürede deprem bölgesinde yerini aldı. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan çorba dağıtım ekipleri, depremzedelerin derdine derman olmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren depremzedelere ve arama kurtarma çalışmalarına katılanlara her gün 2 bin çorba ile ekmek ve su dağıtımı yapıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm imkanları depremzede vatandaşlar için seferber ettiklerini ifade ederek, “Arama kurtarma ekiplerimizle, iş makinelerimizle, yardım tırları ve sıcak çorba ile yemek ikramlarıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çabalıyoruz. Belediyemizin mobil ikram aracı ile Hatay’daki depremzedelere sıcak çorba ve çay ikram ederek bir nebze olsun içlerini ısıtmak istiyoruz. İnşallah millet olarak bir daha böyle acılar yaşamayız. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.