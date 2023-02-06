Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra birçok çevre ilde hissedilen deprem sonrası Türkiye’nin dört bir yanından ekipler bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Osmangazi Belediyesi de 6 araç ve 38 arama kurtarma personelini deprem bölgesine sevk etti. Bir adet tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 adet arazi tipi kurtarma aracı, 1 personel taşıyıcı otobüs, 3 adet pikap yük malzeme donanım aracı ve 38 kişilik arama kurtarma personeli, sabahın ilk ışıklarında deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Başta deprem bölgesi olmak üzere tüm yurda geçmiş olsun dileklerini ileten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediyemizin Sivil Savunma Birimi ekipleri, üzücü deprem haberini alır almaz hazırlıklarını tamamlayarak hemen yola çıktı. AFAD ekiplerine destek olacak ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.