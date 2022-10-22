Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı.

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Birimler Arası Futbol Turnuvası için takımlar sahaya indi. Bu yıl ki turnuvada 17 takım yer alırken, takımlar 3 grupta mücadele edecek. Altınova Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın açılış maçı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Güvenlik Hizmetleri arasında yapıldı. Başlama vuruşunu Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’in yaptığı karşılaşmada, Destek Hizmetleri Müdürlüğü rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Günün bir diğer maçında ise Özel Kalem Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Özel Kalem Müdürlüğü 5-2’lik skorla kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Grup maçları sonunda A ve B gurubunu ilk 3, C gurubunu ise ilk 2 içerisinde bitirecek olan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının ardından finale çıkacak iki takım, turnuvayı şampiyon olabilmek için ter dökecek.