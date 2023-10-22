Osmangazi Belediyespor Badminton sporcuları katıldıkları turnuvada 5 şampiyonluk elde ederek büyük başarı kazandı.

Dikkaldırım Spor Salonu’nda yapılan Badminton Büyükler İl Birinciliği müsabakalarında Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı fırtına gibi esti. Düzenlenen müsabakalarda Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, tek erkek, tek bayan, çift erkek çift bayan ve karışık çiftler müsabakalarında şampiyon olarak büyük zafere imza attı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, büyük bir başarı elde eden şampiyon sporcuları tek tek tebrik etti.