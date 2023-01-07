Bilecik’in Osmaneli ilçesine yüksek hızlı tren (YHT) durağı yapılacak.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine yüksek hızlı tren (YHT) durağı yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2024 yılı aralık ayı sonunda hizmete girecek Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma-Balıkesir YHT hattıyla ilgili twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Osmaneli ilçesinde de yapılacak durağında içinde olduğu 10 istasyonu gösteren haritayı paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu 2022 yılı içinde Bilecik ve sonrası Osmaneli ziyaretlerinde ifade ettiği gibi Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma-Balıkesir YHT hattının İstanbul-Ankara YHT bağlantı noktası olan Osmaneli ilçesinde istasyon T4 tüneli sonrası Belenalan yol ayırımından önce yapılacak. Osmaneli Belediyesince YHT istasyonunu da içine alacak şekilde alanın yoldan dağa doğru olan kısmı konut alanı olarak imara açılacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, “YHT projesi ve Osmaneli durağı için Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, il başkanımıza, projeyi yürüten yöneticilerine ve her konuda ilçemize destek olan Bilecik Valimize teşekkür ediyoruz” dedi.