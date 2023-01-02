Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli’nde yürütülen çalışmaları incelemek üzere bir takım ziyaretlerde bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli’nde yürütülen çalışmaları incelemek üzere bir takım ziyaretlerde bulundu.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul çağındaki farklı yaş gruplarındaki çocukların alanında uzman eğitmenler, akademisyenler eşliğinde erken yaşta bilim, sanat, edebiyat ve felsefe ile buluşturulması hedeflendiği Çocuk Akademisi’nde incelemeler yapan Vali Kızılkaya, yetkililerden bilgi aldı. Proje tamamlandığında çocukların akademik bilgi edineceği ve becerilerini geliştireceği güzel bir uygulama alanı olacağını söyleyen Vali Kızılkaya, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonrasında Osmaneli Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu BEBKA destekli ‘Modern Fide Yetiştiricilik Sera’sına giderek incelemelerde bulunan Vali Kızılkaya, tesisin Bilecik’in ve bölgenin ihtiyacına cevap vereceğini, üreticilere Bilecik’te yetişen fidelerin dağıtılacağını söyledi.

Vali Kızılkaya’ya ziyaretleri sırasında, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir eşlik etti.