Marmara Üniversitesi Eskiçağ ve Tarih Bölümü hocalarının çalışmaları ile Osmaneli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor.

Marmara Üniversitesi Eskiçağ ve Tarih Bölümü hocalarının çalışmaları ile Osmaneli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde antik dönemden Osmanlı döneminden kadar, yollar, kaleler, köprüler, kuleler, mezar taşları, türbeler gibi tarihi eser ve varlıklarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Daha önceki yıllarda Osmaneli’nde bir çok eseri ortaya çıkaran ve bunu kitap haline getiren Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk ve Prof. Dr. Fehmi Yılmaz bu yıl da ilçede araştırmalarını sürdürüyor. İkiliye çalışmalarında Türkiye ve Dünya da otorite olan Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Prof. Dr. Abdülhamid Kırmızı, Araştırma Görevlisi Hazel Deniz Tokyay, Ezgi Demirhan Yılmaz ve Bakanlık Temsilcisi Cihat Topoz katılıyor.

"İşgal görmeyen Bilecik ve çevresindeki tek ilçe olan Osmaneli"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili Dünya da son günlerde artan bilgi edinme ve dili, yönetim biçimi, başarının perde arkası ve birçok konu Söğüt olduğu kadar Osmaneli ilçemizde cazip hale getiriyor. Söğüt ve Bilecik devletimizin destekleri ile organizasyonlarda tanıtılıyor. Anadolu Selçuklu, Osmanlı kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşındaki önemi nedeniyle çok değerli geçmişe ve tarihe sahip Osmaneli, üniversitelerimizin desteği, kıymetli hocalarımızın araştırma ve yayınları ile kendini tanıtmaya başladı. İşgal görmeyen Bilecik ve çevresindeki tek ilçe olan Osmaneli sahip olduğu tarihsel ve kültürel varlıklarıyla Türkiye ve Dünya da yükselen değer olmayı hak ediyor" dedi.