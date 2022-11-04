Osmaneli Belediyesi’nin başlattığı ‘Gelecek için su kaynakları bulma ve sisteme dahil etme’ sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi’nin başlattığı ‘Gelecek için su kaynakları bulma ve sisteme dahil etme’ sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Boyalıca mevkiinde tarihi su kaynaklarını derinlerden çıkararak su şebekesine bağlandı. Aynı mevki üzerinde açmış oldukları kuyulardan da daha kaliteli kaynak suyu bulundu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, açılmakta olan doğal su kaynaklarını incelemede bulundu. Başkan Şahin’e inceleme sırasında İl Genel Meclis Üyesi Alper Karadağ eşlik etti. Artan su ihtiyacı nedeniyle doğal kaynak bulmak için çalışıldığını belirten Başkan Şahin, “Boyalıca mevkiinde tarihi su kaynaklarını tekrar derinlerden çıkararak su şebekemize bağladık. Aynı alana yakın bir bölgede açtığımız iki kuyudan daha çok kaliteli kaynak suyu bulduk. Hızla gelişen Osmaneli için artan su ihtiyacını kaliteli kaynak sularını bularak karşılamak için durmadan çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.