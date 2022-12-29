Osmaneli Belediyesi kurduğu atölyelerle, belediyecilik hizmetlerini kendi personeli ve atölyelerinde yapmasıyla artan yer ve depo ihtiyacını tek bir çatı altında topladı.

Osmaneli Belediyesi kurduğu atölyelerle, belediyecilik hizmetlerini kendi personeli ve atölyelerinde yapmasıyla artan yer ve depo ihtiyacını tek bir çatı altında topladı.

Yapılan yatırım sonrası Osmaneli Belediyesi 30 bin metrekarelik alanda tüm atölye, depo ve araçları toplayarak şehir içi trafiği de düzenlenmiş olacak. Yeni yapılan tesis alanında ki çalışmaları inceleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çalışanlar ile sohbet ederek kolaylıklar diledi. İnceleme sırasında Başkan Şahin’e, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, İl Genel Meclis Üyesi Alper Karadağ eşlik etti.

"Bu uygulama ile boşalan alana sosyal tesis yapılacak"

Başkan Şahin’in proje hakkında yaptığı açıklamada, “Arıtma tesisimiz, mezbaha tesisimiz, hayvan barınağı alanın yanına yeni tesislerimizi yapıyoruz. Bu alanda et işleme ve et soğuk hava deposu, ahşap, demir ve kaynak, su tesisat, kanalizasyon ve alt yapı, elektrik, makine ve araç bakım, inşaat ve restorasyon, taş işleme ve benzeri tüm atölyelerimizi yeni yapmakta olduğumuz alana taşıyacağız. Bu yatırım sonrası belediyemiz 30 bin metrekarelik alanda tüm atölye, depo ve araçlarını toplamış olacak. Şehir içi trafiği de rahatlatacak bu uygulamamızla boşalan alana, kapalı yüzme havuzu, sauna, hamam, fitness salonu, kafe, yöresel ürün satış noktası gibi sosyal tesisleri yapacağız” ifadelerine yer verdi.