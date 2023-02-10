Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, deprem bölgesine vatandaşların yardımların çığ gibi büyüdüğü ve çok sayıda tırın bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, deprem bölgesine vatandaşların yardımların çığ gibi büyüdüğü ve çok sayıda tırın bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Başkan Şahin, Osmaneli Belediyesi ve ilçe halkı olarak toplanan yardımların deprem bölgesine ulaştırıldığını ve yardımların halen geldiğini söyledi. Şahin, "Depremin yaralarını sarmak ve alandaki çalışmalara destek vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Osmaneli halkının ilk andan itibaren gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyoruz. Bilecik Valiliği, AFAD, kaymakamlığımız ve belediyemiz işbirliği içinde hareket ederek yardımları deprem yerlerine ulaştırıyoruz. Şu ana kadar deprem bölgesine ulaşan yardımlarımız, iş makinaları 2 adet, paletli iş makineleri 2 adet, kamyon 1 adet, kamyonet 1 adet, hasta nakil aracı 1 adet, 46 kişilik otobüs 1 adet, 30 kişilik midibüs, lobet 2 adet, 28 adet 20 kişilik çadırlar, 25 kişilik kurtarma ekibi, 30 kişilik gönüllü ekip, giyim malzemesi, gıda malzemesi gönderdik. Teşekkürler Osmaneli" dedi.