Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılış töreninde yaptığı konuşmada 50’ye yakın sporcu milli takıma seçildiğini söyledi.

Osmaneli İlçe Stadı’nda belediye tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılış törenine, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Çağlar Bozkıran, siyasi parti temsilcileri, yaz okuluna başlayan öğrenciler ve aileleri katılım sağladı.

Belediye Başkanı Münür Şahin, açılış konuşmasında, “Yaz Spor okullarımızda bin 100 öğrencimiz tatillerinde eğlenceli saatler geçirirken, diğer taraftan da spor yaparak ilgi duydukları branşlarda kendilerini geliştiriyorlar. Osmaneli halkı spora çok ilgili, gençlerimiz ve çocuklarımızda aynı. İlçemizde başta karate ve taekwondo olmak üzere atletizm, güreş, futbol branşlarında 50’ye yakın sporcumuz milli takımlarda. Artık onlar spor sayesinde milli takımlara yükselerek eğitim hayatlarını ve sonrasını garantilemiş durumdalar. Yaz spor okullarımızın sporcularımız, aileleri ve spor kulübümüz için hayırlı olsun diliyoruz.” dediler.