Bilecik’in Osmaneli ilçesine Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) standardında çim halı saha, yüzmek için gölet, su sporları tesisi, gençlik kamp alanı, kapalı yüzme havuzu, köylere ise yeni spor tesisleri kazandırıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden UEFA standartlarında çim halı sahanın ve beraberinde ilçeye kazandırılacak birçok yeni tesisin çalışmalarında büyük ilerleme olduğunu kaydetti. Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız, çocuklarımız için yatırımlarımızı sürdürüyor ve onların hizmetine sunuyoruz. İlçemizde yaptığımız 11 halı saha, 3 basketbol sahası, 3 voleybol sahası, 2 tenis kortu, 2 kapalı spor salonu, doğal çim futbol sahası, sentetik futbol sahası, büyük kapalı spor salonu, açık yüzme havuzu, 3 köyümüzde halı saha, gençlik merkezi, lokal ve benzeri spor tesislerimiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize spor olanaklarını sağlıyoruz” dedi.

“Çocuklarımızın gelişimini sağlayacak her yatırımı gerçekleştiriyoruz”

Başkan Şahin konuşmasının devamında UEFA standartlarında yapılan çim halı sahasındaki çalışmalarının hızla ilerlediğini belirterek, “Devam eden Millet Bahçesi’ndeki UEFA standardında çim futbol sahası, yüzmek için gölet, su sporları tesisi, gençlik kamp alanı, kapalı yüzme havuzu, köylerimizde yeni tesislerdeki çalışmalarımız hızla ilerliyor. Balaban İlköğretim Okulu halı sahamızda çocuklarımızla birlikte onları mutlu edecek, gelişimlerini sağlayacak her yatırımı planlıyor ve gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.