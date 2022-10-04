Bilecik’im Osmaneli ilçesinde önünde seyreden tırın dorsesine çarpan tır sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti.

Bilecik’im Osmaneli ilçesinde önünde seyreden tırın dorsesine çarpan tır sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik- Sakarya D 650 karayolu Selimiye köy kavşağı yakınlarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Serhan S. (51) yönetimindeki 07 AFY 277 plakalı tır, sürücüsünün Selimiye Köy kavşağı yakınlarına geldiği sıralarda henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İ.Ö (27) idaresindeki 42EEF88 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartamaya çalıştılar ancak tır sürücüsü tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından tır sürücüsünün otopsisi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.