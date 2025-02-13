Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, ilçede planlanan sağlık tesisleri alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2025 yılı Bilecik’te gerçekleşecek olan sağlık ile ilgili yatırımlar hakkında geçtiğimiz ay bilgi vermişti. Konuyla ile ilgili olarak Osmaneli Haceloğlu Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu yapımı için ilerleyen dönemde yatırımı planlanan sağlık tesisleri alanlarında, Kaymakam Abdüssamed Kılıç, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Bilecik Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve teknik personelleriyle birlikte inceleme sırasında istişarede bulundular.

Kaymakam Kılıç, yetkilileri ve teknik personelleriyle birlikte inceleme sırasında istişarede bulundular. Kılıç, "İlçemizde planlanan sağlık alanında Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.