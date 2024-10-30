Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) genişleme çalışmaları başladı.

Osmaneli OSB’de genişleme çalışmaları başlarken, Kaymakamı Yüksel Ünal çalışmaları yerinde inceledi. Osmaneli OSB Müdürü Üzeyir Elmas’tan bilgi alan Kaymakam Ünal, "Hem yerel ekonomiyi canlandırma hem de bölgeye yeni yatırımcılar çekmek için OSB’de genişleme çalışmaları başladı. Bu süreç, daha fazla istihdam oluşturulması ve sanayi alanındaki gelişmelerin hız kazanması anlamına geliyor. Genişleme çalışmaları, bölgenin sanayi potansiyelini artırarak yerel üreticilere daha fazla imkan sunacak” ifadelerine yer verildi.