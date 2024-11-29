Osmaneli Belediyesi tarafından ilçede görev yapan öğretmenler için onur yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve eşi Birsen Torun, İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, görev yapan öğretmenler ve aileleri katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede görev yapan öğretmenlere hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek; "Geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı hiç bir zaman ihmal etmedik. Okullarımızı devamlı ziyaret ettik, öğretmenler odası buluşmaları düzenleyerek kıymetli eğitim neferlerimizle bir araya geldik. Düzenlediğimiz onur yemeği için aileleriyle birlikte yemeğe teşrif eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.