Osmaneli ilçesinde trafik güvenliği amacıyla sürücülere ‘Kış Tedbirleri’ kapsamında bilgilendirilme ve denetim gerçekleştirildi.

Ortaokul öğrencileri engelliler için 6 çuval plastik kapak topladı Ortaokul öğrencileri engelliler için 6 çuval plastik kapak topladı

Üniversite kavşağında Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı ekiplerce müşterek olarak kış tedbirleri kapsamında sürücülere gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve kontroller gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; tüm vatandaşların trafikte can ve mal emniyetini sağlayarak ‘2021-2030 Trafik Güvenliği Eylem Planı’ çerçevesinde hiç bir vatandaşın hayatını kaybetmemesi amaçlandı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına riayet etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: iha