Osmaneli ilçesinde trafik güvenliği amacıyla sürücülere ‘Kış Tedbirleri’ kapsamında bilgilendirilme ve denetim gerçekleştirildi.

Üniversite kavşağında Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı ekiplerce müşterek olarak kış tedbirleri kapsamında sürücülere gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve kontroller gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; tüm vatandaşların trafikte can ve mal emniyetini sağlayarak ‘2021-2030 Trafik Güvenliği Eylem Planı’ çerçevesinde hiç bir vatandaşın hayatını kaybetmemesi amaçlandı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına riayet etmesi konusunda uyarılarda bulundu.