Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak ve kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Osmaneli İlçesinde dün başlayan yağmurun ardından İlçe merkezinde ve köylerde yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerdeki köyleri etkisi altına aldı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı köy yolları kapandı. Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipler 24 saat görev başında çalışmalarına devam etti. Bilecik İl Özel İdaresine bağlı ekipleri kent merkezinde kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirdi. Ekipler, yolların kapanmaması içinde çalışmalarına devam ediyor.