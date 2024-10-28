Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri Atatürk anıtına çelen sunumu ile başladı.

Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Daha sonra Kaymakam Ünal, kaymakamlık bahçesinde tebrikleri kabul ederek, "Milletimizin, bağımsızlığını ve istiklalini korumak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn mücadele sonucunda elde ettiği büyük ve emsalsiz zaferin taçlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Yüce milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisindedir. Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta millet olarak çok şey borçlu olduğumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm Osmaneli halkının Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Törene, Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler de katıldı.