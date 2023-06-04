Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 24 saat vatandaşların hizmetine sunulacak olan kafenin açılacağı tarih belli oldu.

Lefke Kale Sosyal Hizmetler Salonu’nda 24 saat vatandaşa hizmet verecek Lefke Kafe Haziran ayında hizmete girecek. Osmaneli Belediyesi geçen yıl gerçekleştirdiği yatırımla Lefke Kale Sosyal Tesislerini hizmete almıştı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan tesisler düğünlerde en çok tercih edilen alan oldu. Tesis içinde belediye tarafından planlanan Lefke Kafe yatırımı tamamlanmak üzere. Tesis tamamlandığında 24 saat vatandaşa hizmet verecek yeni bir sosyal alan daha olacak.