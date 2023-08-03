Osmaneli Belediyesi Muharrem ayı sebebiyle ilçede 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un katılımı ile dualar eşliğinde başlayan program, aşure dağıtımı ile devam etti. Burada bir konuşma yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, aşure dağıtımının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını temennisinde bulunarak, "Aşure, Türk kültüründe önemli bir yerde olup hepimizin ortak değeridir. Bizler Osmaneli Belediyesi olarak bu geleneği yaşıyor ve vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. Muharrem ayında barışın ve kardeşliğin sağlam temellere oturmasını diliyorum" dedi.