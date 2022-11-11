Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı "Türkiye Yüzyılına “Nefes kampanyasında 2 bin akasya fidanı toprakla buluştu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı "Türkiye Yüzyılına “Nefes kampanyasında 2 bin akasya fidanı toprakla buluştu.

Kampanya ile 81 ilde 11.11.2022 tarihinde saat 11’i 11 geçe fidanlar, dikim için belirlenmiş olan alanlarda toprakla buluştu. Osmaneli Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı projeyle, Tarım ve Ormanlık Bakanlığının desteği 50 yıllık çöplük alanını rehabilite edilerek ağaç dikilebilecek alan haline getirildi. Osmaneli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Orman İşletme Şefliği ve kurum müdürlerinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu programla eski çöplük alanında fidan dikildi.

Ağaç dikim programı sonrası konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Osmaneli Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı projeyle, Tarım ve Ormanlık Bakanlığının Fide desteği ile 50 yıllık çöplük alanını rehabilite edilerek ağaç dikilebilecek alan haline getirildi. Atalarımız nasıl bizlere ormanları hatıra olarak bıraktıysa biz de gelecek nesillerimize, torunlarımıza güzel bir çevre, sağlıklı bir çevre bırakmak için böyle bir proje ile 7’den 70’e hepimizin dikeceği yüzlerce fidan Türkiye’ye nefes olacak. İlçemizde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile projeye destek olmak için 2 bin fidanımızı toprakla buluşturduk. Emeği geçen herkese şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise "50 yıl gibi uzun süredir çöp alanını olarak kullanılan saha projesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı projeyle, Tarım ve Ormanlık Bakanlığının desteği rehabilite eden Osmaneli Belediyesi çöplüğü rehabilite ederek ağaç dikilebilecek alan haline getirdik. Çöplükten eser kalmayan ve ağaçlandırma için hazır hale gelen ve Türkiye’de örnek bir projemiz için hazırlıklar tamamlandı. Önemli olan bu fidanları toprakla buluşturduktan sonra bakmak, inşallah biz de belediye olarak bundan sonra bu dikilen fidanlara bakacağız, amacımız Osmaneli’ndeki yeşilliği artırmak. Bunun için biz de belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle Cumhurbaşkanımızın böyle bir kampanya başlatmasından dolayı kendilerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen programa Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Orman işletme şefleri Ersegün Alper, Abdullah Baylan, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.