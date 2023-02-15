Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depreminin ardından Bilecik Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından yardım toplama merkezi olarak kullanılan düğün salonunda "sosyal market" alanı oluşturuldu. İlçeye gelen afetzedelere ücretsiz gıda, kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılıyor.

Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depreminin ardından Bilecik Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından yardım toplama merkezi olarak kullanılan düğün salonunda "sosyal market" alanı oluşturuldu. İlçeye gelen afetzedelere ücretsiz gıda, kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Deprem bölgesinden Osmaneli’ye kendi imkanlarıyla gelen afetzedelere gıda, kıyafet ve ayakkabı gibi yardımı yapılıyor. Markette incelemelerde bulunan Kaymakam Yüksel Ünal, buraya gelen depremzedelerle yakından ilgileniyor. İncelemenin ardından açıklama yapan Kaymakam Ünal “Kaymakamlığımız ve belediye başkanlığımızca, Göksu düğün salonunda İlçemize deprem bölgelerinden gelen depremzede vatandaşlarımız için oluşturduğumuz sosyal marketimizde, kıyafet, ayakkabı, gıda ve her türlü ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz, gün birlik olma günü Allah bir daha böyle büyük afetler yaşatmasın" dedi.