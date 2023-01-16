Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ağlan köyünde akşam saatlerinde Fethiye Ç. isimli 87 yaşında alzheimer hastası şahsın kaybolduğu ihbarı alınmasının üzerine jandarma personeli, iz takip köpek unsuru ve AFAD personelinden oluşturulan arama ekiplerince çalışma başlatıldı. Sürdürülen arama faaliyetleri sonucunda gece saat 01.00 sıralarında kadın sağ olarak bulundu. Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi.

Hasat edilen lavantalardan sabun, kolonya, lavanta yağı ve tonik üretildi

Hasat edilen lavantalardan sabun, kolonya, lavanta yağı ve tonik üretildi

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