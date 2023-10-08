Bilecik’in Osmaneli ilçesi, yapılan yatırımlarla yükselen bir değer olmaya devam ediyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 2014-2024 yılları arasında yapılan yatırımlarla Osmaneli’nin hedeflerine ulaştığını belirtti. 2024-2029 yılları arasında ise yeni hedeflere ulaşmak için projelerin hazırlandığını ifade eden Şahin, Osmaneli’ne YHT hattı eklenerek Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir ulaşımına imkân sağlanacağını bildirdi. Başkan Şahin, ’’Osmaneli sadece ilimizin değil, bölgemizin, Türkiye’nin ve dünyanın tarihi ve kültürel varlıkları ile bilinen bir turizm merkezi. Yaşam kalitesinin arttığı, tarımda yeni ürünlere ve yeni pazarlara ulaşıldığı, turizmde sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıklar ile ilgi çeken, sanayide hızla büyüyen, projeleri ile örnek olan çok değerli bir kent olduk. Hızla büyüyen ve değer kazanan ilçemize göçler artacak. Turizmde tarihi ve kültüre varlıkları ve özellikle konakları ile Safranbolu, Beypazarı ve Odunpazarı gibi turizm merkezi oluyor. Kısaca Osmaneli geleceğe hazırlanıyor. Osmaneli sadece ilimizin değil, bölgemizin, Türkiye’nin ve dünyanın tarihi ve kültürel varlıkları ile bilinen bir turizm merkezi olacak’’ ifadelerini kullandı.