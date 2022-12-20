Osmaneli Belediyesi, ilçenin tarihini çocuklar ile gençlere tanıtacak ve onların her birini gönüllü rehber yapacak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Osmaneli Belediyesi, ilçenin tarihini çocuklar ile gençlere tanıtacak ve onların her birini gönüllü rehber yapacak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bilecik’in Osmaneli (Lefke) ilçesinin tarihini tüm detayları ile ortaya çıkarmak için üniversite hocaları ile yapılan çalışmalar ile çok değerli gerçekler ortaya çıktı. Osmaneli Belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan çalışma ile kitap haline getirerek yayınladı. Osmaneli Belediyesi gelecek için çocuklara ve gençlere ilçe tarihi hakkında yapılan çalışmaları aktarmak için sürekli gayret içerisinde. İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ilçenin tarihini, kültürel varlıklarını ve eserleri hakkında bilgi aktarmak için proje hayata geçirilecek.

"İlçemiz tüm medeniyetlerden günümüze gelen birçok tarihi esere sahiptir"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz için çocuklarımıza ve gençlerimize her alanda destek olarak onların vatanına, bayrağına, örf ve adetlerine, dinine, ailelerine bağlı bireyler olmasını temin etmeye çalışıyoruz. Tarih boyunca 18 medeniyete ev sahipliği yapmış ve en önemlisi de 1075 yılından günümüze, kesintisiz Türk kenti olma özelliğini sürdürmüş Osmaneli çok değerli bir kenttir. İlçemiz tüm medeniyetlerden günümüze gelen birçok tarihi esere sahiptir. Tarihimizi ve sahip olduğumuz tüm eserlerimizi gençlerimize ve çocuklarımıza aktararak onların her birini gönüllü rehber haline getirmeye çalışıyoruz. Uygulamaya koyacağımız proje ile derece alan evlatlarımızı özendirmek amacıyla çok kıymetli parasal ve değerli ödüllerle onların ilgisini artıracağız" dedi.