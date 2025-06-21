Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Osmaneli Devlet Hastanesi, İtfaiye Amirliği ve Orman İşletme Şefliği’ni ziyaret eden Torun ve Kılıç, kurum personeliyle bir araya geldi. Kurum çalışanlarının taleplerini ve önerilerini dinleyen protokol üyeleri, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerin, kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladığı belirtildi.