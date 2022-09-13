Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine temeli atılan 2 fabrikayla bin 500 kişiye iş imkânı sağlanacağını söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine temeli atılan 2 fabrikayla bin 500 kişiye iş imkânı sağlanacağını söyledi.

Başkan Şahin, geçtiğimiz gün Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi’nde iki büyük yatırımın temellerini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank attığı söyledi. Şahin, "Osmaneli Organize Sanayi Bölgesine gelerek temel atma törenlerine katılan Bakan Dönmez ve Bakan Varank, törenden sonra halk ile sohbet etti. Osmaneli OSB’de temeli atılan fabrikada bin kişi, güneş enerjisi alanında panel ve takım üretecek bir alüminyum fabrikasının yeni tesislerinde ise 250 kişiye iş olanağı sağlanıyor. Her zaman ilçemize destek olan ve önem veren iki değerli bakanımıza Osmaneli halkı adına teşekkür ediyoruz. İnşallah değerli bakanlarımızın ve AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım’ın destekleri ile ilçemize daha birçok yeni projeler, yeni yatırımlar ve müjdeli haberler vereceğiz. Osmaneli ilçemize yatırımları için 2 şirketimize çok teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak bizlerde yatırımlara devam edeceğiz” dedi.