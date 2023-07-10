Osmaneli Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, kurumun ismi ve logosu için Marka Tescil Belgesi alan ilk eğitim kurumu oldu.

Osmaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bu alanda farkındalık oluşturulması amacı ile kurumun ismi ve logosunu tescil işlemleri için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı. Halk Eğitimi Merkezi faaliyetlerinin kamuoyunda bilinirliliğinin artmasında önemli katkıları olan Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Türk Patent Kurumundan Marka Tescil Belgesi 10 yıl geçerli olmak üzere tescillendi. Böylece, Osmaneli İlçesinde Marka Tescil Belgesi alan ilk eğitim kurumu Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü oldu.