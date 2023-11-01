Bilecik’in Osmaneli İlçesinde voleybol sezon açılışı için çalışmalar başlıyor.

Voleybol sezon açılış toplantısı Osmaneli Belediyesi Kültür-Sanat-Spor Konağı’nda gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor Kulübü Başkanı Fikret Atapay, 1075 Anadolu Selçuklu Spor Kulübü Başkanı Ahmet Kaya, antrenörler ve sporcular katılım gösterdi. Toplantıda voleybol sezonu ele alındı. Bu sene galibiyete giden yolu açmak istediklerini belirten başkanlar sporcuların üstünde eğitim konusunda duracaklarını ve çalışmaların sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.