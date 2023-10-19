Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

İlk olarak Osmaneli Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen program Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Ağlan Köyü Muhtarı Kasım Balcı ve muhtarlar, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşını okudu. Başkan Balcı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tören alanındaki kutlamanın ardından muhtarlar Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Ünal, muhtarları kabulünde, "Sizler demokrasinin temel taşlarısınız. Devlet ile millet arasında çok önemli bir köprüsünüz. Muhtarlar, vatandaş ve bizlerle gönül köprüsü kuran, çalışkan insanlarımızdır. Muhtarlar, mülki idarenin halkla doğrudan temas içinde olan yetkili görevlilerdir. Muhtarlık müessesesi, özellikle bizim toplumumuz için tarihten beri çok önemli bir müessesedir. Bizlerin varlık esası bir taraftan devletin işini görmek bir taraftan da milletin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu yüzden muhtarlarımızın bu zorlu görevde göstermiş oldukları iradeyi takdire Şayan görüyor ve tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" dedi.

Muhtarlar daha sonra Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret ettiler. Başkan Şahin de muhtarların gününü kutlayarak, "Aslında belediye olarak sizlerle her gün birlikteyiz. Sizlerin taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü sizlerde vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla seçilmiş görevlilersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle gerek milleti ve gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten başta ilçemiz muhtarları olmak üzere, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.