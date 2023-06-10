Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 2014 yılından bu yana belediyeye 150 milyon TL değerinde gayrimenkul kazandırdıklarını söyledi.

Şahin, belediye başkanı olduğumuz günden bu yana aldıkları ve belediyemize kazandırdıkları gayrimenkuller ve yaptıkları inşaat yatırımları ile kendinden sonraki dönemde görev yapacaklara büyük bir kaynak bıraktıklarını söyledi. Alınan gayrimenkuller hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyemiz 500 bin metrekare park alanı, 150 bin metrekare arsa ve tarla, 35 adet konak, 8 bin metrekare park ve iş hanı, 30 bin metrekare hal kompleksi, 22 bin metrekare konaklamasız mesire alanı, 120 bin metrekare Millet bahçesi, 15 adet halı saha, 3 adet voleybol, basketbol sahaları, 2 afet tenis kortu, 1 adet çim saha, 2 adet sosyal hizmetler salonu, 1 adet kapalı salon, Lefke Kale Sosyal Hizmetler Salonu, İçmeler Tesisi, Hisarcık-Beşevler Yöresel Ürün Üretme Merkezi, 270 bin metrekare DSİ’den tahsisi alınan tarım arazisi, İçmeler üstünde 22 bin metrekare sosyal tesis alanı, 4 adet konak otel gibi sayısız gayrimenkullerin alımını gerçekleştirdik. Osmaneli Belediyesi olarak kamuya yer tahsis etmeyi sürdürüyoruz. BŞEÜ Osmaneli MYO’ya 2 adet konak, Tapu Kadastro Müdürlüğümüze 2 adet konak, Gençlik ve spor Bakanlığına 2 adet konak, Kadın Girişimciller Kooperatifimize 2 adet konak ve işyerleri, Milli Eğitim Müdürlüğüne 15 bin metrekare arsa, kaymakamlık lojmanına bin 500 metrekare yer verdik. 10 bin metrekarelik arsamıza cami inşaatı yapıyoruz. 200 öğrencilik çocuk kulübü ve kreş, 11 bin metrekarelik alanda sera, yine belediyemizce kullanılan mülkiyeti belediyemize ait alanlar. Bazen satın aldığımız arsalar üzerimde konut projeleri üreterek halkımıza satışını gerçekleştiriyoruz. Konut karşılığı verdiğimiz arsalarında oluyor. Satın aldığımız arsaların bazen Projeler için meclisten satış yetkisi alıyoruz. Bunlardan elde ettiğimiz gelirlerle yeni gayrimenkuller almayı sürdürüyoruz" dedi.

"’Konuşma, yap’ prensibiyle hedeflerimize varıyoruz"

Şahin açıklamasının devamında, "Osmaneli Belediyesi olarak aldığı ve inşa ettiği gayrimenkullerle kaynak oluşurup ilçemize hizmet etmeyi de sürdürüyor. ’Konuşma, yap’ prensibiyle hedeflerimize varıyoruz. Sadece son üç ay içinde aldığımız arsa 10 bin metrekarenin üzerindedir. Geçen yıl tamamladığımız iş hanı ve park projemizdeki 20 işyerimizi kiraya vererek belediyemize sürekli gelir sağladık. Yine hal kompleksimizi kiraya vermek suretiyle sürekli gelir sağladık. Yeni yapmakta olduğumuz belediye binamızdaki işyerlerinin kiralamak suretiyle belediyemize sürekli gelir sağlamayı sürdüreceğiz. Yapmakta olduğumuz Küçük Sanayi Sitesi dükkanların da yine kiralama suretiyle gelir elde edeceğiz. Tüm belediye başkanları ile kardeşlik hukuku üzerinde çok iyi dostluklarımız var. Onların gayrimenkullerini nasıl değerlendirdikleri kendi tasarruflarıdır biz saygı duyarız. Ama mesela bugünlerde Bozüyük Belediyesi yaptığı ihalelerle tüm işyerlerini satışa çıktı. Yine Bilecik Belediyemizde gayrimenkul satışı yaparak hizmetlerine devam ediyor.Osmaneli Belediyesi olarak ta değerlendirmek ve gelir elde etmek için aldığımız arsa ve konaklardan satış yapabiliriz. Bu karar meclisimize aittir. Ama Osmaneli halkı bilmelidir ki biz aldığımız gayrimenkuller ve konaklarla belediyemize 150 milyon TL üzerinde varlık kazandırdık. Ve yine alımlara da devam ediyoruz. Paramızı gayrimenkule bağlıyoruz" dedi.

Başkan Şahin, son olarak, "Siyaseti liderleri gibi yalan ve iftira, fitne üzerine kuranların sosyal medya üzerinden algı oluşturduğunu çalıştıklarını üzülerek görüyoruz. O yüzden iki belediye Meclisi üyeleri onların Osmaneli ilçemize hizmet etmek yerine belediye başkanını çalıştırmamayı hedeflediklerini görerek bizimle birlikte olmalarını hazmedemediklerini biliyoruz. Açıklamamız cevap için değil kamuoyunu doğru bilgilendirmek içindir. Sosyal medya delikanlıları yazdıkları çirkin yazılar sonrası belediye meclis toplantısına gelecek yüzü kendilerinde bulamadılar. Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerimizle hiç bir görüş ayırt etmeden Osmaneli için çalışıyoruz. Unutmayalım ki Osmaneli Belediyesi her projesi ile örnek olarak alınan bölgemizin en çok izlenen belediyesidir" ifadelerine yer verdi.