Okulların kapanışından bugüne kadar devam eden Osmaneli Belediyesi Yaz Spor Okullarının kapanışı ve sertifika töreni Lefke Kale Tesislerinde yapıldı.

Okulların kapanışından bugüne kadar devam eden Osmaneli Belediyesi Yaz Spor Okullarının kapanışı ve sertifika töreni Lefke Kale Tesislerinde yapıldı.

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü’nün projeye iştirakleri ile Osmaneli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz spor okullarında çocuklar deneyimli hocalar ile çalışarak kendilerini geliştirmiş olup yaz tatillerini değerlendirdiler. Sertifika töreninde Fenerbahçe Altyapı Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, Adana Demirspor Alt yapı Koordinatörü Özgür Zengin, Sakarya Spor Alt Yapı Koordinatörü Talip Toprak’ın katılımlarıyla Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte sporculara sertifikalarını takdim ettiler.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen değerli kulüplerimizin altyapı koordinatörlerinin törende yer alması sporcularımızı ve bizleri onure etti. Bu örnek davranışları için alt yapı koordinatörlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca okul dönemi boyunca kış spor okullarını, yaz spor okullarımızdan gelecek sporcularımızla devam ettireceğiz” dedi.