Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından hazırlanan "Osmaneli Belediyesi Kültür Merkezi" projesi hayata geçiyor.

"Osmaneli Belediyesi Kültür Merkezi" projesi kapsamında 500 kişi kapasiteli 100 araçlık bir otopark bulunuyor. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, " Osmaneli Şehitler Parkında yapılan Sakarya, Göksu Sosyal Hizmetler Salonlarından sonra yeni bir Kültür Merkezi açılıyor. Yeni açılması planlanan Kültür Merkezi 500 kişi kapasiteli oluyor. Aynı zamanda 100 araçlık bir otoparkı da bulunuyor. Çalışmaları başlayan proje yakın zamanda halkın hizmetine sunulmaya hazırlanıyor" dedi.