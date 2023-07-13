Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 9 bin 500 metrekarelik alan yapılan Anadolu Selçuklu Parkı ihtişamıyla göz kamaştırıyor.

Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafında kentte atıl olarak duran araziler tek tek değerlendirilirken, bunların sonuncusu Hacaloğlu Mahallesinde yer alan 9 bin 500 metrekarelik alan oldu. Alan içine inşa edilen Anadolu Selçuklu Parkı’nda halı saha, oyun parkı, meydan, cafe, ağaçlandırma ile mesire alanı bulunuyor.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak Türkiye’de kişi başına en çok park düşen belediyeyiz. Allah’a şükürler olsun. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile inşallah en kısa zamanda 150 bin metrekare toplam alanı olan millet bahçemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Kimin ne yaptığı değil, bizim hep birlikte ne yaptığımız örnek alınıyor. Bu gurur bizlere yeter" dedi.