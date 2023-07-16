Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri dahilinde, Osmaneli Belediye Başkanlığı parkında saat 21:30 da program düzenlendi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberinde, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Rüstem Paşa Cami İmam Hatibi Kadir Sungur tarafından Kur’anı Kerim okumasıyla başladı. Programda, 15 Temmuz belgeseli sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından günün anlamına dair şiirler okundu. Belediye Başkanı Münür Şahin ve Kaymakam Yüksel Ünal günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı. Tasavvuf grubu tarafından ilahi ve kaside dinletileri icra edildi. Program daha sonra Ayşe Göllü Camii imam hatibi Zafer Ünal tarafından, 15 Temmuz günü vatanımızı ve kutsal bayrağımızı canı pahasına koruyan şehitlerimiz ve gazilerimiz dualarla yad edildi. Vatanımızın birliği ve beraberliği için dualar okunduktan sonra İlçedeki camilerden aynı anda salaların verilmesiyle program sona erdi. Düzenlenen programa Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, Emniyet Müdür vekili komiser Bünyamin Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gaziler ve Osmaneli halkı katıldı.