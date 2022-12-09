AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, ilçedeki derelerin üzerinde bulunan menfez ve köprülerin yenileneceğini söyledi.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, ilçedeki derelerin üzerinde bulunan menfez ve köprülerin yenileneceğini söyledi.

AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Çay ve Gürleyik mahallelerinde inceleme yapan İlçe Başkanı Şerif Okudan, "Memleketimizin büyük bir problemlerinden olan ve son yıllarda yaşanan sel felaketlerinden sonra bu meselenin üzerine yoğunlaştık. İlçemizde bulunan derelerde tedbir almak için Çay Mahallesi’ndeki Kavaközü Deresi ve Gürleyik Mahallesi’ndeki Leğen Deresi’nde taşkın koruma ve üzerindeki menfezler ve köprülerin yenilenmesi için ihale 14 Kasım 2022 günü yapıldı. İnşallah 2023 yılı içerisinde menfez ve köprülerin yapımı tamamlanacak. Bu projede desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’ya ilçe halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.