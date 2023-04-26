Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Osmancık İlçesi’nde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Osmancık ilçesinde şüpheli şahısların bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 gram kubar esrar, 8 gram metamfetamin, 35 adet extacy, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 375 Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.