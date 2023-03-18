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Program Tevfik İleri Kız Anadolu İmam hatip Lisesi’nde "Çanakkale Ruhumuzda Var" temasıyla hazırlanan etkinliğin ardından sona erdi.

Programa katılan İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Vekili Şeref Keskin, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Dönmez, Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Emniyet Müdür Vekili Durhasan Güngör, diğer protokol üyeleri ile öğre ettiler.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasını müteakip sona erdi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’nci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Osmancık’ta tören düzenledi.

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