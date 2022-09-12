Çorum’un Osmancık ilçesinde, 551 öğretmen, 7 bin 254 öğrenci ders başı yaptı. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, yeni eğitim yılının ilk zilini çaldı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde, 551 öğretmen, 7 bin 254 öğrenci ders başı yaptı. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, yeni eğitim yılının ilk zilini çaldı.

Osmancık’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla, okul öncesi 224, ilkokul 2 bin 360, ortaokul 2 bin 521, ortaöğretim 2 bin 88, özel eğitimde 41, toplamda 7 bin 254 öğrenci okul zilinin çalmasıyla birlikte eğitim ve öğretime başladı.

Sabah saatlerinde heyecanla okulun yolunu tutan öğrenciler, zilin çalmasıyla ders başı yaparken, İlköğretim Haftası kutlama programı Hükümet Konağı önünde saat 09.30’da başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Burada yapılan programın ardından kutlamalar Osmancık Akşemseddin İlkokulunda devam etti.

Akşemseddin İlkokulundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci tarafından yapıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile ve her alanda başarılı bir yıl olmasını temenni eden Makineci, "Yeni öğretim yılına 551 öğretmen, temel eğitimde 5 bin 125, ortaöğretimde 2 bin 88, özel eğitimde 41 olmak üzere toplamda 7 bin 254 öğrenci ile başlıyoruz. Temel öğretim, ortaöğretim ve özel eğitimde öğrenci taşıma ihalelerini tamamladık. İhalelerimiz bakanlığımızın ön mali kontrolünde geçti, sözleşmeleri imzaladık. Temel eğitimde, köy ve köyaltı diye tabir ettiğimiz 55 yerleşim yerinden 31 araç ile 8 taşıma merkezi okula 457 öğrenci, ortaöğretimde 20 yerleşim yerinden 15 araç ile 6 taşıma merkezi okula 22 öğrenci, özel eğitimde 20 yerleşim yerinden 5 araç ile 7 taşıma merkezi okula 50 öğrenci olmak üzere toplamda 729 öğrenci taşıma yoluyla eğitime erişmektedir. Taşımalı öğrencilerin öğle yemekleri Öğretmenevimizden temin etmekteyiz.

İlçemizde 5’i ortaöğretim 1’i de temel eğitim olmak üzere toplam 6 pansiyonumuz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin iaşe ve barınmalarına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. Halk Eğitim Merkezi, Osmangazi İlkokulu ve Fen Lisesi’nin dönüşümü yapılmış, ilçe merkezinde katı yakıt ile ısınan okul/kurum kalmamıştır. Okul bahçelerinin temizliğinde ve küçük çaplı onarımlarda Belediyemizin desteğini alıyoruz.

Milletvekilimiz ve kaymakamımızın teşvik ve destekleri ile yeni eğitim kurumları kazandırmaya devam ediyoruz. Geçen sene açılan Bilim Sanat Merkezi ve E-Sınav Merkezinden sonra bu sene de Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) onayımız gelmiştir. Kuruluş çalışmalarımız devam etmektedir. Ekim ayı itibariyle tanılama çalışmalarına başlayabileceğimizi umuyorum.

Yine Borsa İstanbul Mesleki ve Anadolu Lisesine teknik programı uygulayan Tarım Bölümü açılmış, sınavla 23 öğrenci alınmıştır. Bakanlığımızın kapalı köy okullarının açılması ve köy yaşam merkezleri oluşturulması projesi kapsamında kapalı olan Kumbaba Köyü Okulumuzu ve Kumbaba Köy Yaşam Merkezini açtık" dedi.

Kaymakam Akpay, yeni eğitim yılının ilk zilini çaldı

Akşemseddin İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama etkinliklerinde hafta ile ilgili şiirler okundu, okul öğrencileri balon patlama yarışmasında gönüllerince eğlenirken, öğretmenler tarafından canlı müzik dinletisi sunuldu.

Osmancık Akşemseddin İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, anasınıfı ve 1. sınıfı öğrencilerine ’hoş geldin’ diyerek, balonlu çiçekler takdim ederken, program sonunda İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör birinci dönemin ilk zilini çaldılar.

Çelenk sunma ve ilköğretim haftası kutlama programına Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı J. Üstğm. Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Milli Eğitime bağlı kurumların ve okulların müdürleri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile veliler katıldı.