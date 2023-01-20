Çorum’un Osmancık ilçesinde 7 bin 237 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde 7 bin 237 öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline girdi.

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat’ta başlayacak, 17-20 Nisan’da ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022’de başlayan birinci dönemi bugün sona erdi. Osmancık’ta temel eğitimde 5 bin 110, orta öğretim kurumlarında eğitim gören 2 bin 127, toplamda ise 7 bin 237 öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Karne töreni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleşti.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şener Demir ve protokol üyeleri ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Akpay, karne alan öğrencileri tebrik etti. Akpay, tatil döneminde öğrencilere dinlenmeleri, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumaları, verimli ve eğlenceli geçirmeleri önerilerinde bulunarak, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.