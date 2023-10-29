Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü, Çorum’un Osmancık ilçesinde törenlerle kutlandı.

Osmancık’ta 28 Ekim Cumartesi günü “Cumhuriyet Yürüyüşü” ve “Çelenk Sunma Töreni” ile başlayan kutlamalar, 29 Ekim Pazar günü Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ve Ada Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törenle devam etti.

Ada Spor Kompleksi’ndeki kutlamalara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Büyük bir coşkunun hakim olduğu kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay bir konuşma yaparak, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kutlama programı şiirler okunması, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, tekvando gösterisi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ile devam etti. Program, bando eşliğinde öğrenci gruplarının tören yürüyüşü ile son bulurken, protokol üyeleri etkinliklerde emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, eşi Senem Akpay, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Nimetullah Özer, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, siyasi parti ve STK’ların başkan ve temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.