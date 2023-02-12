Çorum’un Osmancık ilçesinde kadınlar, depremzedeler için kışlık kıyafet üretiyor.

Çorum’un Osmancık ilçesinde kadınlar, depremzedeler için kışlık kıyafet üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen vatandaşlar için Osmancık ilçesinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, kışlık kıyafet üretiyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü atölyesinde üretilen kışlık kıyafetler, valilik koordinesinde depremzedelere gönderilecek.

Mont, bere, atkı, eşofman gibi kışlık kıyafet üretimi yaptıklarını belirten usta öğretici Ayşe Ünlü, "Kendimizin temin ettiği ve hayırseverlerden gelen kumaşlarla pazartesi gününden itibaren kendi çabamızla bir şeyler üretmeye başladık, üretmeye de devam edeceğiz. Gönüllüyüz, gönüllü olarak birlik olma zamanı" dedi.

Zümra Karakaş ise, ablalarına ve teyzelerine ürün paketlemede yardımcı olduğunu söyledi.