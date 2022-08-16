Çorum’un Osmancık İlçesi’nde çiftçiler tonlarca hububatı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satmaya başladı. Bu sene 4 bin tonun üzerinde alım yapması beklenirken Osmancık Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alımında kendi rekorunu kırıyor. Ambara sığmayan ürünler muhafaza edilmek üzere naylon ile sarılarak toprağa gömülüyor.

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde çiftçiler tonlarca hububatı Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satmaya başladı. Bu sene 4 bin tonun üzerinde alım yapması beklenirken Osmancık Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alımında kendi rekorunu kırıyor. Ambara sığmayan ürünler muhafaza edilmek üzere naylon ile sarılarak toprağa gömülüyor.

Osmancık TMO tarafından buğday ve arpa alımı sürüyor. Çiftçiler, buğdayın tonunu 7 bin 450 liradan, arpanın ise 6 bin 200 liradan alan TMO’ya ürünlerini satıyor. TMO’nun Koyun Baba Mahallesi, Baltacı Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan ofisine gelen çiftçiler, traktör ve kamyonlarla getirdiği arpa ve buğdayların satışını gerçekleştiriyor.

Osmancık TMO’nun kantarında uzun vasıta kuyruklar oluşurken, ürünler numune alma odasında rutin analizlerden geçiyor. Ürünlerini vasıtalarla kantara getiren çiftçiler dolu tartımın ardından depolama alanına boşaltılıyor, ardından boş tartımı gerçekleştiriyor.

Hububat alımında, primli taban fiyat uygulamasıyla çiftçinin ilgisini çeken TMO’nun Osmancık ofisi daha önceki senelere göre yoğun bir alım gerçekleştiriyor. Ambara sığmayan ürünler muhafaza edilmek üzere naylon ile sarılarak toprağa gömülüyor. 6 yıl aradan sonra Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan arazide metrelerce uzunluktaki yüksek hububat tepeleri sıra sıra dizilirken anlaşmalı şirket çalışanları tarafından da hububat boşaltımına destek veriliyor.

Osmancıklı çiftçiler bu yıl verimin yüksek olduğunu ve TMO’nun alım politikaları sayesinde emeklerinin karşılığını alacaklarını ifade ederken, bir önceki senelerde 3 bin 400 ton hububat alımı gerçekleştiren Osmancık TMO’da bu sene 4 bin tonun üzerinde bir alım yapılması öngörülüyor.

Alımların ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği, ödemelerin ise ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde çiftçilerin banka hesaplarına aktarılacağı öğrenildi.