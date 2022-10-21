Program çerçevesin de okul bahçesinde toplanan öğrenciler müzik ve şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Beden Eğitimi öğretmeni Oktay Öğreten nezaretinde sınıflar arasında çeşitli spor müsabakaları yapıldı. Yapılan çay ve pasta ikramı sonrasında halay çeken öğrenciler doyasıya eğlendikleri güz festivalinde streslerini atma imkanı buldular.

7-8 Hasanpaşa ile ilgili iddiaları çürütecek imza Osmanlı arşivlerinden çıktı

7-8 Hasanpaşa ile ilgili iddiaları çürütecek imza Osmanlı arşivlerinden çıktı

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